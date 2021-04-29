Kars’ta vatandaşlar Harakani Türbesi’ne akın etti

Kars'ta vatandaşlar kısıtlama öncesi Harakani Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.
Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmaya girecek olan Karslı vatandaşlar Ebul Hasan Harakani Türbesi’ne ziyarette bulundu.
Ebul Hasan Harakani Türbesi’ne gelen vatandaşlar, Kuranı Kerim okudu, dua ederek dilekte bulundu.
Kuran okuyarak dualar ederek manevi huzur bulduklarını dile getiren vatandaşlar, daha sonra türbeden ayrıldı.
Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yapılan ziyaretlerde vatandaşların ortak dileği, ‘salgının kısa sürede bitmesi’ oldu.
Vatandaşlar Harakani Türbesi’ni saat 18.00’e kadar ziyaret edebilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.