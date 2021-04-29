Kars'ta polis kısıtlama denetimlerine başladı

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Kars’ta polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetimlere hız verdi.



Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri denetimlerde görevlendirildi. Kent genelinde belirlenen bölgelerde kurulan uygulama noktalarında araçlar tek tek kontrol edildi. İzin belgelerini denetleyen polis ekipleri kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygularken, korona virüs salgını hakkında bilgilendirme yaptı.

Bugün saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince polis ekiplerince uygulamalara devam edileceği bildirildi.

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