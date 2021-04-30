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Kars’ta polis denetimlere hızlı başladı İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara ceza kesildi

İHA

Kars’ta polis denetimlere hızlı başladı İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Kars polisi hızlı başladı. Sabah erken saatlerde denetimlere başlayan polis ekipleri, sokağa izin belgesi olmadan çıkanlara ceza kesti.
17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan kısıtlamanın ilk gününde Kazımpaşa Caddesi ile Karadağ Caddesi kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler şehiriçi toplu taşıma araçlarında bulunan yolculara ise nereye gittiklerini sorarak izin belgelerini istedi. İzin belgesi bulunmayan ve eksik olan vatandaşlara ceza işlem uygulayan polis, vatandaşlara cezalı duruma düşmemeleri için yapmaları gerekenleri de anlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 17 günlük kısıtlama kararı alınmasının ardından önceki gün gece ve bugün sabah erken saatlerde denetimlerine Başlayan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa izinsiz çıkanlara müsaade etmezken, izin belgesi olan vatandaşlara da izin belgesinde belirtilen adresin dışına çıkamayacağı uyarısında bulundu. Özellikle SGK evrakları eksik olan vatandaşlara ise evraklarını tamamlamaları gerektiğini belirttiler.
Öte yandan, Kars’ta sokak ve caddeleri boş kalırken, sokakta sadece görevliler ve işlerinden çıkıp eve giden vatandaşlar görüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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