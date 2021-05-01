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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Belediye Başkan Vekili Öksüz, incelemelerde bulundu

İHA

Vali Belediye Başkan Vekili Öksüz, incelemelerde bulundu

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte belediye kente genelinde çalışma başlattı. Yol, kaldırım, alt yapı, ağaçlandırma ve onarım çalışmalarının devam ettiği kentte Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde görerek ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Musa Aydemir ve ilgili birim müdürlerinin hazır bulunduğu program kapsamında "Otogar binası tadilatı, hayvan barınağı onarım çalışmaları, ağaç dikimi ve peyjaz çalışmaları, hafriyat düzenleme çalışmaları, sera alanı inceleme ve kilit parke taş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Öksüz, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.
“Kenttin estetiğini katkıda bulunuyoruz”
Kars’ın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinde birisi olduğunu ve kenttin estetiğine katkı verecek çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öksüz, “Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte bahar ayıyla birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Bugün yapılan çalışmaları yerinde incelemek için dolaşıyoruz. Peyzaj çalışmalarımız var, hem şehrin giriş noktalarında, hem de şehir içerisindeki bazı refüjlerde genel park ve meydan alanlarında bazı peyzaj çalışmalarımız olacak. İleriki günlerde onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ayrıca Sarıkamış’tan getirdiğimiz bazı ağaçlarda söküm makinesi marifetiyle şehrimizin belli noktalarına dikiyoruz. Amacımız Kars'ı daha da yeşillendirmek, elbette kentin estetiğine de katkıda bulunmak, biliyorsunuz çok fazla yeşilimiz yok. Bu yeşili arttırmaya çalışmamız lazım onun için arkadaşlarımız çalışıyor bir yandan da yol kaldırım ve kilitli parke yol alan çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
“Vatandaşlarımız sıkıntı çekiyor, çamurla uğraşıyor”
Vatandaşların sıkıntı çektiğini ve çamurla uğraştığına dikkat çeken Türker Öksüz, “Yol olsun, kilitli parke kaldırım ve yol çalışmalarımız yaz ayı boyunca inşallah yoğunluk kazanacak. Hedefimiz burada vatandaşımızın alt yapı sorunu olmasın, yolu olmayan, yolu sıkıntılı olan, asfalt olmayan maalesef eskiye dayanan bazı ihmallerden dolayı öyle demek doğru diye düşünüyorum. Bazı yollarımız henüz asfaltlanmamış, yapılmamış vatandaşımız sıkıntı çekiyor. Çamurla uğraşıyor, bunlar geçmişin sıkıntısı ama biz bu haliyle elbette bırakmayacağız düzelteceğiz. Yollarımızı yapacağız imkanlarımız nispetinde bu sene programımızı yaptık, hem yol çalışmalarımızı hem de diğer alt yapı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
“İçme suyu sıkıntısı olan mahallelerimiz var”
Kars Belediyesi’nin bütün birimleriyle görevinin başında olduğunu belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İçme suyu yönünden çalışmalarımız var, içme suyu sıkıntısı olan mahallelerimiz var. Onlara gün içerisinde verdiğimiz su miktarını daha da arttıracağız. İnşallah ileriki günlerde tamamen yok etmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla belediyemiz bütün birimleriyle görevinin başında, arkadaşlarımız bu sorumlulukla hareket ediyor. Yerel hizmetleri alt yapı başta olmak üzere en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.
Hayvan Barınağı ve yarım kalan Otogar’da çalışmalar yapıldığını hatırlatan Öküs, özetle şunları söyledi:
“Hayvan Barınağı’nda da bazı çalışmalarımız olacak. Yine Hayvan Pazarı’nda ileri ki günlerde çalışmalarımız olacak. O çalışmaları da bitirdikten sonra amacımız bu sene inşallah yarım kalan, yapılmayan otogarımızı da yapmak, onun içinde İller Bankasıyla olan görüşmelerimizi son aşamasına getirdik. İnşallah otogarımızı da yeniden yapmak suretiyle inşaat çalışmalarımıza başlamış olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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