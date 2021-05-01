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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta sağanak yağmur etkili oluyor

İHA

Kars’ta sağanak yağmur etkili oluyor

Kars’ta sağanak yağmur etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan yağmur, kısıtlamadan muaf olan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Kars’ta gece sabaha doğru başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, caddeleri sular altında bırakırken, meteoroloji yetkililerin yağmurun hafta sonuna kadar etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Öte yandan kentte sağanak yağmur etili olurken, yüksek kesimlere ise dolu yağdı. Kars’ta yağmur aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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