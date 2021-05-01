Kars’ta sağanak yağmur etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan yağmur, kısıtlamadan muaf olan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kars’ta gece sabaha doğru başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, caddeleri sular altında bırakırken, meteoroloji yetkililerin yağmurun hafta sonuna kadar etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan kentte sağanak yağmur etili olurken, yüksek kesimlere ise dolu yağdı. Kars’ta yağmur aralıklarla devam ediyor.

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