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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye sokak köpeklerini unutmadı

İHA

Belediye sokak köpeklerini unutmadı

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cadde ve sokaklarda bulunan sokak köpekleri belediye ekiplerini harekete geçirdi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmayarak belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önceden belirlenen yerlere mama bırakmaya devam ederken, sokak köpeklerinin da aç kalmalarının önüne geçildi.
Kent genelinde belediye tarafından belirlenen noktalara bırakılan mamalar sokak köpeklerinin rahatlıkla ulaşmasını sağlıyor. Karınlarını doyuran köpekler daha sonra bölgeden ayrılıyor.

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