Kedi, 6'ncı katın balkonundan '4 ayak üstüne' düştü

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KARS, (DHA)KARS'ta, binanın 6'ncı katının balkonuna konan güvercini yakalamak için hamle yapan kedi, düştü. Dört ayak üstüne düşen kedi, koşarak binaya girerken, o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 6'ncı katında balkona konan güvercini yakalamak isteyen kedi, hamle yaptı. Bu sırada güvercin uçtu, kedi balkondan düştü. 6´ncı kattan dört ayak üstüne düşen kedi, yara almadan kurtuldu. Koşarak aynı binaya giren kediyi görenler şaşkınlık yaşadı. Kedinin düşme anı binanın altındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez KARS, (DHA)-

2021-05-03 13:53:15



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