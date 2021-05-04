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Kars’ta, balıkların ‘ölüm’ göçü başladı Balıklar yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı mücadele veriyor

İHA

Kars’ta, balıkların ‘ölüm’ göçü başladı Balıklar yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı mücadele veriyor

Kars'ta tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak için ölüm göçüne başladı. Tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak için kilometrelerce yok kat ediyor.
Kars’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor. Tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı adeta ölümüne mücadele veriyor.

“Her yıl aynı gün göçe başlıyorlar”
Tatlı su kefallerinin her yıl aynı aylarda göçe başladığını ifade eden vatandaşlar, “Havaların ısınmasıyla beraber tatlı su kefalleri de göç etmeye başladılar. İçgüdüsel olarak azgın sulara karşı yüzmeye başladılar. Çaba sarf ediyorlar, buralara yumurtalarını bırakmak için enerji tüketiyorlar. Bu görüntü çok güzel, ilgimi çekti, durdum biraz izledim. Her sene aynı aylarda, aynı günlerde buraya gelip balıkları seyrediyorum” dedi.
Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars Çayı’nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl Mayıs ayında üreme dönemi nedeniyle akarsularda göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor. Baraj tribünleri önünde atlayarak yukarıya çıkmaya çalışan balıkların birçoğu ise başarılı olamıyor.

“Engelleri atlayarak aşmaya çalışıyorlar”
Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor, ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise atlayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü ilginç görüntülere ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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