Sarıkamış’ta 1 kişiye ayı saldırdı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada dolaşan 1 kişiye ayı saldırdı. Ayının saldırdığı köylü yaralandı.

Olay, Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde meydana geldi. Ekin yaptığı tarlayı düzenleyen Hanifi Acur (40), bir anda ayı ile karşılaştı. Ayının saldırısına uğrayan Acur, çeşitli yerlerinden yaralandı. Köylülerin yardımıyla ayıdan kurtulan Acur, önce Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne ardından da Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Acur'un hastanedeki tedavisini devam edildiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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