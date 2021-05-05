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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta, TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar sürüyor

İHA

Kars’ta, TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar sürüyor

Kars Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar sürüyor.
TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatının yüzde 975’i tamamlanırken, bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65.Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın yakından takip ettiği çalışmalar tamamlandığında kent hayvancılığına önemli katkı sağlayacak.
Proje kapsamında büyükbaş hayvanları belirli bir bölgede toparlanarak, günümüz tekniklerine uygun olarak modern besiciliğe teşvik ederek, şehrin gelişimine katkı sağlayacak. Kars İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi için 130 müteşebbis başvuruda bulunduğu öğrenildi.
147 hektarlık bir alana kurulan İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde; besi alanları, sanayi tesis alanı, idari tesis alanı, gübre depolama, acil kesim ve tedavi, karantina alanı, tır ve kamyon parkı, ağaçlandırma alanı, sevk ve kontrol merkezi, teknik hizmet alanı, yeşil alanlar, sağlık koruma bandı, arıtma tesisi alanı, biyogaz tesisi alanı, kantar tesisi alanı gibi bölümler bulunuyor.

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