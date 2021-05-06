Kars’ta vatandaşlar evlerinde kaldı, vaka sayısı düştü

Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan 2021 tarihinde başlayan tam kapanma uygulanmasıyla birlikte Kars’ta da vaka sayılarında düşüş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayılarının düştüğü il 5 il içerisinde bulunan Kars’ta vatandaşların evde kalmaları da vaka sayılarının düşmesinde etken olurken, kentte önceki haftalarda 100 bin kişide 351,32 olan vaka sayısı düşerek, her 100 bin kişide 293,41 oldu.

“Tedbirler vaka sayısını düşürdü”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta 29 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00’da başlayan tam kapanmada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin büyük katkısı oldu. Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın bizzat katıldığı uygulamalarda kent genelinde görevlendirilen polis ekipleri, vatandaşların evde kalmasını sağladı. Cadde ve sokaklar ile sabit noktalarda denetleme yapan polis ekipleri, izin belgesi olmadan sokağa çıkanlara adeta göz açtırmadı. Polisin sıkı uygulama ve denetimleri vaka sayılarının düşmesinde önemli rol oynadı.

“Valilik vatandaşlardan evde kalmalarını istedi”

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında oluşturulan sosyal vefa gurubu ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar giderek karşılarken, Vali Türker Öksüz’de vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. Sürekli belediye hoparlörlerinden yapılan çağrılar, vatandaşların çağrılara uyarak evlerinde kalmaları kentte son günlerde artan vaka sayılarını düşürdü. Adeta caddelerin boş kaldığı Kars, vaka sayılarının düştüğü 5 il arasında yerini aldı.

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