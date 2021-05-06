Kars-Arpaçay karayolunda yol çalışmaları başladı

KarsArpaçayÇıldır Karayolu’nda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol çalışmalarına yeniden başladı.

Kış aylarında son verilen yol çalışmaları havalarının ısınmasıyla birlikte start aldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, KarsArpaçayÇıldır karayolunda bir taraftan kazarken, diğer taraftan da yol genişletme ve asfalt çalışmaları yapıyor.

KarsArpaçayÇıldır arasından devam eden yol çalışmalarının bir kısmının geçen yıl tamamlandığına dikkat çeken yetkililer, bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını kaydettiler.

Yol çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten sürücüler, “Kars’ta, son yıllarda yapılan çalışmalar bizleri umutlandırdı. Bu güzergah üzerinden Aktaş Sınır kapısına kadar yol devam ediyor. Buradan Gürcistan’a geçiyoruz. Yolun yapılması hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ettiriyor. Allah devletimize zeval vermesin” dediler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce KarsArpaçayÇıldır güzergahında yol genişletme, menfez ve asfalt çalışmaları yapıyor. Birkaç bölge de yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.