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Annelerin çiçekleri, 1 çocuk annesi Betül'den

DHA

Annelerin çiçekleri, 1 çocuk annesi Betül'den


Orhan Kemal OKTAY/KARS, (DHA)KARS'ta 15 yıldır çiçekçilik yapan 1 çocuk annesi Betül Karakuş (36), annelerin çiçeklerini evlerine teslim etti. Karakuş, kendi Anneler Günü kutlamasının ise mesai sonrası olacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı, Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerin 89 Mayıs günleri 10.0017.00 saatleri arasında açık olabileceğine karar verdi. Kars'ın Ortakapı Mahallesi Şehit Yusufbey Caddesi'nde çiçekçilik yapan Betül Karakuş, pandemi nedeniyle kapattığı iş yerini açtı. Karakuş, Anneler Günü siparişlerini evlere ve hastanede yatan annelere ulaştırdı. 
Kendisinin de anne olduğunu söyleyen Betül Karakuş, "Bütün annelerin günü kutlu olsun. Ben de bir anne olarak bugünü özel yaşamak isterim. Benim Anneler Günüm mesai sonrası kutlanıyor. Bütün çiçekleri kendime geliyor gibi hazırlıyorum, bir anne olarak bunu derinden hissediyorum. Bir anne olarak hem bu güzel güne hem de çalışmaya özenle hazırlanıyorum" diye konuştu.
Karakuş, pandemi nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması yüzünden hediye almak isteyenlerin çiçekçilere yöneldiği için işlerinin yoğun olduğunu söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Orhan Kemal OKTAY
2021-05-08 10:16:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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