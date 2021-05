Bakan Soylu: 15 ayrı bölgedeki Eren operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi

Turgay İPEK / KARS, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 ayrı bölgede devam eden Eren operasyonlarında 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Operasyonlarda tuzaklanmış halde 127 mayın, EYP´nin güvenlik güçlerinin dikkatiyle bulunduğunu, 412 kilogram patlayıcı ile 238 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Güvenlik Toplantısına katıldı. DSİ´ye ait salonda gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Vali Türker Öksüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Sınır içinde ve sınır dışında terörle topyekün bir mücadele verildiğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızda ve sınırlarımızın hemen ötesinde ülkemizin huzuru için güvenliği için asayişi için ve ülkemizi terör belasıyla karşı karşıya bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Dün de Mardin Nusaybin kırsalında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bir gün önce Tunceli´de güvenlik güçlerimizin jandarma, polisimiz istihbaratımızın aldığı duyum çerçevesinde sıkıştırılan terör örgüt mensupları, 3 terör örgütü mensubu ki tam netleşmesini bekliyoruz. Birisinin bölge sorumlusu turuncu kategoride olduğunu biliyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu önemli operasyonla etkisiz hale getirildiler. Dün gece itibariyle Hakkari´de Avamdüzü dediğimiz mevkide 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi mevcut. Bir taraftan Eren operasyonları, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışında Irak'ta yürüttüğü ve hakikaten ülkemiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz hem Avaşin, Basyan´da hem de Metina´da yürütülen operasyonlarla kışı sürekli sahada geçiren güvenlik güçlerimiz jandarma, polisimiz, askerimiz bahar başlar başlamaz yine aynı kararlılığı, aynı anlayışı sürdürmektedir. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Eren operasyonlarında 15´incisini bu bölgede başlattık. Özellikle bunun da altını çizmek istiyorum. Şu anda bin 71 personelin katılımıyla Eren-1, 11 Ocak tarihinde başladı. 912 jandarma özel harekat, komando, 10 polis özel harekat timi 15 bin 674 personelle Eren operasyonları 15 ayrı bölgede devam ediyor. Bugüne kadar 37 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 3 tanesi kırmızı, 6 tanesi turuncu, bir tanesi gri, 2 tanesi bölgede yönetici düzeyinde olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin toplamı buna son üçü de eklediğimiz zaman toplam Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Burada 75 işbirlikçi yakalandı. Bu rakama dikkat edilmesini isterim."

'8 BİN MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ'

Cumhurbaşkanı´nın `inlerine girin´ talimatları çerçevesinde 15 Temmuz´dan bugüne kadar 8 bin mağara ve sığınağa girilerek imha edildiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu 8 bin mağara ve sığınak bu ülkenin dağlarında, bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise Ocak'ta başlamamıza rağmen bu rakamın da önemli olduğunu düşünüyorum, 770 mağara ve sığınak imha edildi. İmanıyla, inancıyla, milletimize, vatanımıza bayrağımıza sadakatleriyle şehadeti göze alan, bu konuda çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen çok yere günlerce yürüyerek pusu atarak operasyon gerçekleştirdi. Allah onlardan razı olsun. 127 mayın, EYP tuzaklanmış halde bulundu. Esas itibariyle yine güvenlik güçlerimizin dikkatinin ortaya koyduğu bir sonuçtur. Ve yine 412 kilogram patlayıcı ele geçti. Ve yine 238 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilogram esrar Eren operasyonları kapsamında ele geçirildi. Ve yine şunu ifade etmem gerekir ki Eren operasyonları kapsamında 10 kişilik terörist grubu, etkisiz hale getirildi ki bu sayıda Eren operasyonlarında bir seferde en çok etkisiz hale getirilen terörist grubu olarak kayıtlarımızda yer aldı. Kararlılıkla devam edecek. Burada hem valimiz, bakanımız, milletvekillerimiz ve buradaki arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki bu bölgede de girilemeyen alanlar vardı. Terör örgütünün bu bölgede oluşturduğu korkular söz konusuydu. Allaha hamdolsun ki kahraman evlatlarımız milletimizin dün gecenin hürmetine dua ettikleri, onların hıfzı emin olması için yalvardıkları cenabı Allah´a niyaz ettikleri kahraman evlatlarımız girilemeyecek ülkemizin her noktasında bir alan bırakmamışlardır. Bu Türkiye Cumhuriyeti´nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın özellikle terörle mücadele ortaya koyduğu vizyonun, ilkelerin, kararlığının ve Türkiye´nin 21´inci asır sonrası elde etiği savunma sanayindeki gelişimin ve elbette ki milletimizin ortaya koyduğu desteği sonucudur."

'TÜRKİYE´YE OYUN KURULMAZ'

Terör örgütlerinin arkalarında kimlerin olduğunu bildiklerini söyleyen Soylu, "Biz söylemekten onlar arkalarında durmaktan yorulmadı. Para, lojistik, kaynak, moral her şeyi terör örgütlerine sağlayanları da esas itibariyle bu operasyonlarla mağlubiyete uğrattığımızı ve Türkiye ile ülkemizle içerde ve dışarda sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye´ye oyun kurulamayacağını bir vesileyle Allah razı olsun bu millet de devlet de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadrolarımız da, kahraman güvenlik güçlerimiz de göstermiş durumdadır. Dün gecenin hürmetine evlatlarını bu ülkenin hürriyeti, bağımsızlığı için bu ülkenin güvenlik güçlerine teslim eden ailelere de anne ve babalara da şükranlarımızı ifade ediyoruz. Meselemiz güvenlikli altyapıdır. Bir ülkenin büyümesi zenginleşmesi için daha güçlü olabilmesi için evlatlarının huzur ve güven içerisinde okullarda, üniversitelerde okuyabilmesi için, üniversitelerde ilmin gelişmesi yaygınlaşması için yollar, havalimanları alt yapı ise barajlar alt yapı ise tarlalara giden su altyapı ise güvenlik te bu ülkenin en önemli altyapılarından biridir" dedi.

'HÜRRİYETİMİZE BİR KEZ DAHA DUA ETTİK'

Konuşmasında İsrail askerlerinin yaptığı zulme de değinen Soylu, "Dün mübarek leylei Kadiri birlikte idrak ettik. Bütün milletimizin duaları oldu, eller semaya kalktı. Ve bir gece önce masum insanların, mazlum insanların maalesef o güzel beldede mekanda ibadethanede karşı karşıya kaldıkları zulmü gördük. Hürriyetimize bir kez daha dua ettik. Birlik beraberliğimize bir kez daha dua ettik. Okunan ezanlarımız, dalgalanan barağımıza, kardeşliğimize, çalışan fabrikalarımıza, yollarımıza, bu ülkenin cıvıl cıvıl öğrencilerine, cenabı Allah´ın verdiği tüm nimetlere dua ettik" dedi.

'ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI'

Anneler gününü de kutlayan Soylu, konuşmasında şunları ifade etti:

"Bugün de annelerin ayaklarına cenneti seren inancımızın bizim için dualarından yoksun olmamak onların koruyuculuğuna sığınmanın ayrıcalık olduğu annelerin günü. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onların bu günlerini tebrik ediyoruz, onların dualarına her zaman ihtiyaç duyduğumuzu, yol göstericiliklerine muhtaç olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Rahmeti rahmana kavuşan tüm annelerimizi Allah cennetiyle buluştursun ve milletimiz annelerimizin duasında olduğu gibi hep güzellikler yaşasın. Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Diyarbakır anneleriyle birlikteydik. Onları da şükranla minnetle yadetmek isterim. Yine yüreğine düşen ateşi hiçbir zaman milletimiz üzülmesin, diye hissettirmemeye çalışan şehit annelerimizin her birine minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Biz onların borcunu ödeyemeyiz. Onların evlatlarını ahirete uğurladıktan sonra gösterdikleri vakara borcumuzu ödeyemeyiz. Onların o büyük sabırlarına borcumuzu ödeyemeyiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin."

'63 BİN VAKA 18 BİNE İNDİ'

Geçen hafta Perşembe günü saat 19´dan itibaren kapanmanın başladığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Önce hepimiz biliyoruz ki bir kısıtlama yaptık. Cumartesi ve pazarların kısıtlandığı hafta içi 19.00´da başlayan kısıtlamanın olduğu salgınla mücadele konusunda bir adım daha atmış idik. Başladığımızda vaka sayısı 63 bindi. Sağlık Bakanlığının, bilim kurulunun önerdiği tedbirlerle, denetim mekanizmalarımız, valiler, kaymakamlar, güvenlik güçlerimizin sahada olduğu hep birlikte önemli bir süreci baymadık. Amacımız vakaların artmaması ve sağlıksız ortamın yaşamı etkilememesi için vaka oranlarını düşürmekti. Öncelikle geldiğimiz nokta 18 bin civarında. 63 binden 18 bine. Milletimizin yapmış olduğu büyük fedakarlıkla rakamlar inmiş durumda. Hastaneler, yoğun ünitelerinde bu rakamlar çok net açık ortadadır. Mutasyonun oluşturduğu yeni ivme milletimizi ve bizi endişelendirmişti. Türkiye´nin her tarafında şehir giriş çıkışlarında, ana arterlerde tüm denetimlerimiz devam etmektedir. Ortalama günde 100 bin kolluk gücümüz sadece genel asayişin dışında, narkotik dışında, terörle mücadelenin dışında 100 bin kolluk gücümüz sağlık denetimi gerçekleştirmektedir. Onlara da yılmadıkları için ve vatandaşımıza bu konudaki kısıtlamaları ilk önce uyararak, rehberlik ederek gösterdikleri için minnetlerimiz sunuyoruz."

Bu süreçte 65 yaş üstünün yalnız bırakılmadığını 1 milyon büyüğe vefa sosyal destek guruplarıyla ulaşıldığı bilgisini veren Soylu, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmadığını bildirdi. Bugüne kadar e-devletten 10 milyon kişinin izin aldığını kaydeden Soylu, Türkiye´nin üretiminin devam ettirildiğini vurguladı.

'BAYRAM UYARISI'

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını belirterek bir uyarıda da bulunan Soylu, "Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bunu hep beraber biliyoruz. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde daha güzel bayramlar yaşamak için kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerin bize salık verdiği tüm adımları harfiyen yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde eğer bayramlarda kurallara uymazsak ifade etmek gerekir ki karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz. Çocuklarımız okula üniversiteye gitmek istiyor, esnaf dükkanlarını açmak istiyor. Onun için istirhamımız, onlardan çok fazla şey istediğimizin bilinci içindeyiz, çok büyük fedakarlık yaptıklarının bilinci içindeyiz. Ama önce sabır, sonra bayram diyoruz. Sabretmeliyiz, bayramda da sabretmeliyiz" dedi.

'3500 YERDE PAZAR AÇILDI'

Dün ülke genelinde 3 bin 500 Pazar kurulduğu bilgisini de veren Bakan Soylu, "Dün pazarlar vardı, 3500 yerde pazarlar açıldı. Günlük 500-600 pazar açılır. Tüm pazarları dağıtmaya çalıştık, insanların oturdukları yere yakın olsun diye bunu sağlamaya çalıştık. Pazarcı esnafımız da buna uydu, vatandaş da buna uydu. Birkaç yerde uyulmamış olabilir ama elde kalan ürünler için imkan bulundu. Pazarcı esnafımızla vatandaşımızla arz ve talep konusunda pazarlarda buluşmuş oldular. Önümüzdeki cumartesi de pazarlar kurulacak" diye konuştu.

Soylu'nun açıklamalarından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Turgay İPEK

2021-05-09 13:24:35



