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Sarıkamış merkezine inen yavru ayıları elleriyle besledi

DHA

Sarıkamış merkezine inen yavru ayıları elleriyle besledi


SARIKAMIŞ, (Kars), (DHA)KARS´ın Sarıkamış ilçesine inen 3 yavru ayı, bir kişi tarafından beslendi.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçe merkezine gelmeye başladı. Pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçe merkezinde boşalan cadde ve sokakları dolaşarak yiyecek arayan 3 yavru ayıyı bir vatandaş evden getirdiği ekmekle besledi. Yavru ayılara 5 metre yaklaştıktan sonra ekmek atan kişinini çabası kameralara da yansıdı. Bu arada Erzurum Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, ayılarının beslenmesi konusunda vatandaşları uyardı.
Erzurum, "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayıların alıştıkları için ilçe merkezi veya oteller bölgesine kadar indiğini biliyoruz. Çünkü öyle alışmışlar. Ama ayılar her gün gidip yediği çöpte yiyecek bulamayınca bu sefer insanların bahçelerine, ahırına veya kümesine girmeye başlayacak. Yani yabani hayvanları bir yere alıştırmak çok yanlış. Götürüp dağa yiyecek bırakmalısınız ki o ayı orada yemlensin. Ama şehirlere, çöplere yemek artığı atarak hayvanları alıştırırsanız yarın bir gün orada yiyecek bulamazlarsa, yoldan geçen bir insana saldırabilirler. Bunun zararını o zaman görürler. Çöplere yemek artığı atılmamalı. Yaban hayatıyla ilgilenen milli parklardaki görevliler Sarıkamış'ta yırtıcıları yaşam alanlarında tutmak için yemleme çalışması yapıyor. İlçe halkı çöplere yiyecek bırakmazsa bu sorun kısa sürede çözülür" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş DHA
2021-05-09 15:39:33

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