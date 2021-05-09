Sarıkamış'ta fırtına çatıları uçurdu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, enerji hatlarının kopmasına neden oldu.

Sarıkamış'ta etkili olan fırtınada çok sayıda evin çatısı hasar gördü, elektrik direkleri devrildi. Aras Edaş ekipleri kopan enerji hatlarını onarmak için seferber oldu.

Meteoroloji yetkilileri bölge genelinde gök gürültülü yağışla birlikte rüzgar ve fırtınanın yarın da etkili olmaya devam edeceğini belirttiler.

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