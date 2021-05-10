Kars’ta bir köyde karantina kaldırıldı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınan Yalınkaya köyündeki karantina kaldırıldı.
Kentte Kovid19 salgını dolayısıyla karantinaya alınan Merkez Yalınkaya köyünde karantinanın kaldırılmasıyla birlikte yaşam normale döndü.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Yalınkaya köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.