Kağızman’da 2 köy karantinaya alındı

Kağızman’da Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Şaban ve Yağlıca köyleri Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylerin girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında
Kağızman ilçesi Şaban ve Yağlıca köyleri karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.