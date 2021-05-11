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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta tarihi yapılar tek tek yok oluyor

İHA

Kars’ta tarihi yapılar tek tek yok oluyor

Kars’ta tarihi yapıların bir kısmı yıkılarak kaybolurken, bir kısmı da yıkılmaya yüz tuttu. Sahipsiz kalan ve geçen süre içerisinde yıkılan tarihi evlerden ise günümüzde sadece izleri kaldı.
Kars’ın en önemli bölgelerinden birisi olan ve geçmişte askeriye olarak kullanılan Dereiçi Mevki’de bulunan tarihi yapıların tamamına yakını yıkılarak kaybolurken, kalen birkaç tanesi ise yıkılmaya yüz tutu. Askeriye döneminde cephanelik olarak kullanılan tarihi binanın bir kısmı yıkılmış, bir kısmı da adeta bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş vaziyette bulunuyor.
100 yıllık tarihi yapılar yıkılarak tarihin karanlığına bürünürken, yetkililerin herhangi bir önlem almaması ise düşündürücüdür. Kars Kalesi’nin hemen altında ve etrafında bulunan başta tabyalar olmak üzere kalan 35 tane tarihi yapı, yetkililerin vurdum duymazlığı sonucunda ya hayvan barınağı olarak kullanılıyor, yada demir aksanları kimliği belirsiz kişilerce kesilerek talan ediliyor.
Karadağ Tabyanı’nın da bulunduğu bölgede tabya ve tarihi yapılar, havaların ısınmasıyla birlikte çobanlar tarafından hayvan barınağı haline getirildi. Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, geceleri de hayvanlarını tarihi yapıların içerisinde kalmalarını sağlıyor.
Kars’ta tarihi yerlere yeterince değer verilmediğini ifade eden vatandaşlar, “Dereiçi bölgesinde bulunan cephanelik ve tabyalar adeta yıkılıyor. Tarihi yerler herkesin gözleri önünde yok oluyor. Her ne hikmetse hiç kimse buraları değerlendirmeyi düşünmüyor. Ne Koruma Kurulu Müdürlüğü, ne de tarihi yapıların korunmasıyla yetkili diğer kurumlar, bu binalara sahip çıkmıyor. Zaten çoğunluğu yıkıldı, kalan 35 tanesi de yıkılıyor. İnşallah kısa sürede önlem alınır ve bu tarihi yerler Kars turizmine kazandırılır” dediler.
Kars Kalesi etrafında bulunan tarihi tabyalar, sığınaklar ve cephaneliğin bir an evvel sahip çıkılarak koruma altına alınması gerekiyor. Tarihi yapılar önlem alınmadığı takdirde yıkılarak kaybolacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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