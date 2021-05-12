Kars’ta 249 polis bayramda görev alacak

Kars’ta Bayram süresince merkez ve ilçelerde her gün 46 noktada 81 ekip ve 349 polisin katılımı ile tedbirleri alınırken, izin belgesi olmadan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayan, Ramazan Bayramı’nı da içerisine alan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan tam kapanma dönemi kapsamında Kars genelinde 46 noktada 81 ekip ve 349 polisin katılımıyla pandemi tedbirleri alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce oluşturulan 46 nokta, 81 ekip ve 349 polisin katılımıyla yapılacak denetimlerde şehirlerarası giriş çıkışlar başta olmak üzere kenttin tüm noktalarında denetim yapılacak. Ekipler, yol kontrolü, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair denetimlerde dahil olmak üzere özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin ‘seyahat izin belgeleri’ tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Ayrıca kent merkezinde oluşturulan noktalarda araçlar ve içerisindekiler kontrol edilerek izin belgeleri istenecek. İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise cazai işlem yapılacak.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce alınan güvenlik önlemlerinde vatandaşların huzur ve güvenleri sağlanacak.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü’nce 17 günlük tam kapanma sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı saat 12.30 itibariyle izin belgeleri olmadan dışarı çıkan 258 kişiye toplam 740 bin 355 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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