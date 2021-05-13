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Digor’da bir köy karantinaya alındı

İHA

Digor’da bir köy karantinaya alındı

Digor’da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye girişler durduruldu.
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyü, Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Arpalı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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