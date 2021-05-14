Vali Öksüz şehit ailelerine bayramda yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz şehit ailelerine bayramda yalnız bırakmadı

İHA

Vali Öksüz şehit ailelerine bayramda yalnız bırakmadı

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ramazan Bayramı’nda eşi Meral Öksüz ile birlikte şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Öksüz, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Öksüz ilk olarak 2012 yılında Hakkari/Çukurca'da BTÖ ile girilen çatışmada şehit düşen P. Uzm. Çvş. Adem Erenkara'nın ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Öksüz daha sonra 2020 yılında Van Çatak Bahçesaray karayolunda çığ düşmesi nedeniyle yapılan aramakurtarma faaliyeti esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Oğuzhan Ulaş Avcı'nın baba evini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz daha sonra sırasıyla 2016 yılında Diyarbakır/Ergani'de BTÖ mensuplarına düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Polis Memuru Engin Yılmaz ve 2016 yılında Suriye'de Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen P. Astsb. Kd. Çvş Ömercan Yekebağcı'nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve eşi Meral Öksüz’e şehit aileleri ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl jandarma komutanı Albay Hidayet Arıkan’da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta polisten bayram denetimi
YEREL HABERLER Kars’ta polisten bayram denetimi
Kars Valisi Öksüz, Şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Kars Valisi Öksüz, Şehitliği ziyaret etti
Kars’ta Bayram Namazı sosyal mesafe kurallarıyla kılındı
YEREL HABERLER Kars’ta Bayram Namazı sosyal mesafe kurallarıyla ...
Digor’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Digor’da bir köy karantinaya alındı
Ağaçların suya yansıması kartpostalık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Ağaçların suya yansıması kartpostalık görüntüler ...
Ani’de kazı çalışmalarına gönüllüler aranıyor
YEREL HABERLER Ani’de kazı çalışmalarına gönüllüler aranıyor
Kars’ta 249 polis bayramda görev alacak
YEREL HABERLER Kars’ta 249 polis bayramda görev alacak
Kars’ta ‘tam kapanmada’ 251 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kars’ta ‘tam kapanmada’ 251 kişiye ceza kesildi