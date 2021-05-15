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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta balık avı yasağı başladı

İHA

Kars'ta Sazan Balığı avı yasağı başladı. Balık avlama yasağına uymayanlara kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılacak.

Kars'ta balık avı yasağı başladı

Kars’ta Sazan Balığı avı yasağı başladı. Balık avlama yasağına uymayanlara kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılacak.
Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık avlama yasağının başladığını ve avlanma yasağına uymayanlar hakkında kabahatler kanuna göre 210 ile 708 TL. arası para cezasına uygulanacağından vatandaşları uyardı.
Çıldır Gölü, Arpaçay Barajı ve Aygır Gölü’nde ise kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için bir takım önlemler alındığı ve kaçak avlananların ise sandallarına el konulacağı bildirildi.
Kars’ta 15 Mayıs, 15 Ağustos 2021 tarihleri arasından yasak olan sazan balığı avı nedeniyle kentte balık satıcıları kontrol edildi. Balıkçıların ellerinden stokları tespit eden yetkililer, stok dışı sazan balığı satışı yapan balıkçılara da yaptırım uygulayacak.
Çıldır Gölü ve Arpaçay Baraj Gölü ve Aygır Gölü’nde her yıl yasağa rağmen binlerce balığının tutulduğu, balığın üreme mevsiminde tutulmasının ise bu göllerde sazan balığı neslini tükettiğine dikkat çekilirken, geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşların da yasaklara uyması gerektiği belirtildi.
Öte yandan Kars il sınırları içerisinde mevcut akarsularda 15 Mayıs15 Ağustos tarihleri arasında her türlü malzeme ile avlanma yasağı bugün başladı. 15 Mayıs15 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan av yasağının kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma teşkilatları, belediye zabıtası, kamuda görevli bekçiler, kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından takip edilecek.
Yasağı ihlal edenlerin malzemelerine el konulacağı gibi, 210 TL ile 708 TL arasında para cezasının uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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