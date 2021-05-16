Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

İHA

Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşununun isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, önceki gün saat 19.45 sularında Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olarak evinin balkonuna çıkan bir kişi, silahıyla sağa sola ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi evinde kendi odasında yatakta uyuyan 11 yaşındaki E.A.’ya isabet etti. Yaralanan E.A. olay yerine çağrılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. 11 yaşındaki E.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası cinayet zanlısını arama ve yakalama çalışması başlatan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
Sarıkamış yayları görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış yayları görenleri hayran bırakıyor
Kars'ta balık avı yasağı başladı
YEREL HABERLER Kars'ta balık avı yasağı başladı
Iğdır’dan Sarıkamış’a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu
YEREL HABERLER Iğdır’dan Sarıkamış’a göçerlerin zorlu yayla ...
Vali Öksüz şehit ailelerine bayramda yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Öksüz şehit ailelerine bayramda yalnız bırakmadı
Kars’ta polisten bayram denetimi
YEREL HABERLER Kars’ta polisten bayram denetimi