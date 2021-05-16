Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşununun isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, önceki gün saat 19.45 sularında Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olarak evinin balkonuna çıkan bir kişi, silahıyla sağa sola ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi evinde kendi odasında yatakta uyuyan 11 yaşındaki E.A.’ya isabet etti. Yaralanan E.A. olay yerine çağrılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. 11 yaşındaki E.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası cinayet zanlısını arama ve yakalama çalışması başlatan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.