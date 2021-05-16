11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (2)

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MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Olaydan hemen sonra bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheli İbrahim Bahtiyaroğlu'nu (65) ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bahtiyaroğlu, mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-05-16 16:44:16



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