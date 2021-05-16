11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen İbrahim Bahtiyaroğlu (65), 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Bahtiyaroğlu, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkaralarak cezevine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-05-16 17:50:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.