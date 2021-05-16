11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)

TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen İbrahim Bahtiyaroğlu (65), 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Bahtiyaroğlu, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkaralarak cezevine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA
2021-05-16 17:50:46
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