Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı

İHA

Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı

Kars’ta Nisan ayında 143 konut satılırken, Türkiye genelinde ise 95 bin 863 konut satılarak el değiştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta 143, Ağrı’da 141, Iğdır’da 92 ve Ardahan’da 9 konut Nisan ayında satıldı.
Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta balıkların ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak içim kilometrelerce yol kat ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta balıkların ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık ...
11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)
11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (2)
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (2)
Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye ...
Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
YEREL HABERLER Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak ...
Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla ...
11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
Sarıkamış yayları görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış yayları görenleri hayran bırakıyor
Kars'ta balık avı yasağı başladı
YEREL HABERLER Kars'ta balık avı yasağı başladı
Iğdır’dan Sarıkamış’a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu
YEREL HABERLER Iğdır’dan Sarıkamış’a göçerlerin zorlu yayla ...