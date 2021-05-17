Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı

Kars’ta Nisan ayında 143 konut satılırken, Türkiye genelinde ise 95 bin 863 konut satılarak el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta 143, Ağrı’da 141, Iğdır’da 92 ve Ardahan’da 9 konut Nisan ayında satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.

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