Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı

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KARS, (DHA)KARS'ın Digor ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Buldu'nun (28), hastanede 2 kez duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı.

Digor ilçesine bağlı Bacalı köyünde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Arazide hayvan otlatan arkadaşının yanında olan Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Buldu, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Hastanesi'ne getirilen Buldu'nun 2 kez kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle Buldu'nun kalbi çalıştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Buldu, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-05-18 13:49:28



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