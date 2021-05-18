Kars’ta belediye 398 yeni inşaata yapı ruhsatı verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta belediye 398 yeni inşaata yapı ruhsatı verdi

İHA

Kars’ta belediye 398 yeni inşaata yapı ruhsatı verdi

Türkiye genelinde Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 131,8, yüzölçümü yüzde 87,5, değeri yüzde 144,3, daire sayısı yüzde 105,6 artarken, Kars’ta 2021 yılının ilk 3 ayında 398 binaya yapı ruhsatı verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2021 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı Kars’ta 398, Ağrı’da 338, Iğdır’da 403 ve Ardahan’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı Ardahan’da 32’yi buldu.
TUİK Kars Bölge Müdürlüğü Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 12,5, yüzölçümü yüzde 4,4, değeri yüzde 34,5, daire sayısı yüzde 2,1 arttığını bildirdi.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33,2 milyon metrekare iken; bunun 18,2 milyon metrekaresi konut, 8,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi ...
Karakurt Barajı gölü ilk kez havadan görüntülendi Boşaltılan köyde evler ve cami sular altında kaldı
YEREL HABERLER Karakurt Barajı gölü ilk kez havadan ...
Kars’ta silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı kavga: 3 yaralı
Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı
Kars’ta balıkların ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak içim kilometrelerce yol kat ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta balıkların ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık ...
11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (3)
11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (2)
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü (2)
Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars'ta çocuğun ölümüne neden olan zanlı adliyeye ...
Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak yapılacak
YEREL HABERLER Evliya Cami etrafı tarihi dokuya uygun olarak ...
Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars’ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla ...
11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Emrah, maganda kurşunuyla öldü
Sarıkamış yayları görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış yayları görenleri hayran bırakıyor