Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Kars’ta 2 köy Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyü ile ve Arpaçay’a bağlı Küçük Çatma köyü Kovid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar durduruldu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Boyuntaş köyü ve Arpaçay Küçükçatma köyü karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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