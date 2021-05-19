Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı



KARS, (DHA)KARS´ta, 44 köyün tarım arazisinin sulaması ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 yıldır suyun tutulduğu baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı.

2018 yılının Temmuz ayından itibaren su tutmaya başlayan, Iğdır ile Digor Ovasının sulamasına ve Arpaçay Barajını beslemeye katkı sunan Kars Barajında bugün saat 20.30´da can pazarı yaşandı. Kars Baraj Gölünün debisinin yükselmesini gözlemlemek için Kars Kalesinin arkasındaki Dereiçi mevkisine giden O.D.´nin kontrolündeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak baraj gölüne düştü. Otomobilin sürücü O.D. ile araçta bulunan S.Ç. ve L.E., kendi imkânları ile aracın üzerine çıkarak yardım gelmesini bekledi.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. kısa sürede olay yerine gelen ekipler, baraja girerek aracın üzerinde mahsur kalan O.D., S.Ç ve L.E.'yi kurtarıldı.

Bölgedeki yayla sahiplerinden Ertuğrul Çakas, "Sürekli burada hayvan otlatıyorum. Geçtiğimiz gün Devlet Su İşlerine giderek, istimlâk ettikleri yere tabela dikmelerini istedim. Ancak oradaki yetkili bunu pek umursamayarak, `biz her yere tabela mı koyalım´ yanıtını verdi. Bunun üzerine ben, `burası açık alan ve insanlar buraya piknik için geliyor´ dedim. Bugün de buraya gece saatlerinde gelen vatandaşlar yolun açık veya kapalı olduğunu bilmediği için baraja düştü. Bu insanlar burada ölebilirdi" diye konuştu.

Görevli personeller ise mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için suya girdiklerini ifade ederek, "Elimizden geleni yaptık, inşallah sağlık durumları iyi olur, Allah yardımcıları olsun." dedi.

Şahıslar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri tahkikat başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez KARS, (DHA)-

2021-05-19 00:53:10



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