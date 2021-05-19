Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma

DHA

Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma


KARS, (DHA)KARS'ta cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Merkez Boğatepe köyünde oturan K.M. (67) ile Melikköy'de yaşayan Y.C. (32), bugün saat 11.30 sıralarında Atatürk Caddesi´nde karşılaşınca tartışma çıktı. Husumetli oldukları belirtilen taraflar, bir süre sonra tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Çatışmada K.M. ve Y.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan K.M.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayda kullanılan silahlara el koydu.
Bu arada olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez DHA
2021-05-19 13:45:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta temizlik kampanya başlatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta temizlik kampanya başlatıldı
Kars’ta silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı kavga anı kamerada
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı kavga anı ...
Kars’ta 19 Mayıs etkinliği
YEREL HABERLER Kars’ta 19 Mayıs etkinliği
Kars’ta Hayvan Pazarları açılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta Hayvan Pazarları açılıyor
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son ...
Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
Kars’ta belediye 398 yeni inşaata yapı ruhsatı verdi
YEREL HABERLER Kars’ta belediye 398 yeni inşaata yapı ruhsatı verdi
Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi çalıştırıldı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesiyle yaralandı, iki kez duran kalbi ...
Karakurt Barajı gölü ilk kez havadan görüntülendi Boşaltılan köyde evler ve cami sular altında kaldı
YEREL HABERLER Karakurt Barajı gölü ilk kez havadan ...
Kars’ta silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı kavga: 3 yaralı
Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Nisan ayında 143 konut satıldı
Kars’ta balıkların ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık yumurtalarını bırakmak içim kilometrelerce yol kat ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta balıkların ölüm göçü sürüyor Yüzlerce balık ...