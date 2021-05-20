Kars’ta bir köy karantinaya alındı

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Kars’ta bir köy Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye girişler yasaklandı.

Kars merkeze bağlı Ataköy (Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde güvenlik önlemi alan jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Ataköy karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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