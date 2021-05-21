Kars’ta kartpostallık görüntüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kartpostallık görüntüler

İHA

Kars’ta kartpostallık görüntüler

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim bir başka güzelliğe sahip bulunan Kars açan çiçekler ve bulutlarla ağaçların suya yansımasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kars’ta yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Allahuekber Dağları’ndan doğarak, kent merkezinden geçen Kars Çayı’nın etrafında bulunan ağaçlar gökyüzündeki bulutlarla birleşerek suya yansıması görenleri adeta büyüledi.
Buram buram tarih kokan Kars’ın dört mevsim görülmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Dört mevsim Kars’ın iklimi çok şahanedir, kışın bir başka güzel, yaz ve bahar başka güzel, şuanda her taraf yeşil oldu. Çiçekler açmış durumda, merkeze yakın olduğu için fırsat buluyoruz. Her yere bu fırsat yok, çiçekler açmış arkamızda dere, önümüz çayır, böyle bir ortam, böyle bir güzellik başka şehirlerde yok. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz” dedi.
Kısıtlamadan çıktıklarını belirten vatandaşlar, “Kısıtlamadan çıktık. Doğaya kendimizi hemen attık. Bu güzellikleri yaşıyoruz, geldik dinleniyoruz. Çok güzel bir memleketimiz var” diye konuştu.
Öte yandan, Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, Kars’ın büyüleyen güzelliğini dostlarıyla sosyal medya ortamında paylaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayluçtarhan Başkan Alibeyoğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Ayluçtarhan Başkan Alibeyoğlu’nu ziyaret etti
Hayvan Pazarı’nda Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Hayvan Pazarı’nda Covid-19 denetimi
Kars’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta bir köy karantinaya alındı
Kars'ta 5 metre yüksekliğinde kar kütlesi görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Kars'ta 5 metre yüksekliğinde kar kütlesi görenleri ...
Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
YEREL HABERLER Kars'ta cadde ortasında silahlı çatışma
Kars’ta temizlik kampanya başlatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta temizlik kampanya başlatıldı
Kars’ta silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı kavga anı kamerada
YEREL HABERLER Kars’ta silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı kavga anı ...
Kars’ta 19 Mayıs etkinliği
YEREL HABERLER Kars’ta 19 Mayıs etkinliği
Kars’ta Hayvan Pazarları açılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta Hayvan Pazarları açılıyor
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı