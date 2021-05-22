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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyaka Kanyonu’nda çalışmalar başladı

İHA

Akyaka Kanyonu’nda çalışmalar başladı

Yaklaşık 100 kamyon çöp çıkarılarak temizlenen ve doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Akyaka Kanyonu’nda çevre düzeni, piknik alanı ve sosyal donatılarının yapım çalışmaları başladı.
Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, kanyonda yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Kars’ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyünde bulunan Akyaka Kanyonu’nun turizme kazandırılması yürütülen çalışmalar havaların tam anlamıyla ısınmasıyla birlikte yeniden start aldı.
Şahnalar köyünden başlayan ve Kayaköprü köyünde sona eren yaklaşık 10 kilometrelik kanyon, Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas’ın girişimleriyle geçen yıl hazırlan proje kapsamında önce kanyonda bulunan çöpler temizlenerek kamyonlar kanyon dışına taşınmıştı. Ardından tarihi Demirköprü’nın onarımı yapılarak kullanılır hale getirildi.
Akyaka Kanyonu’nun turizme kazandırılması yürütülen çalışmalar kapsamında kanyonda piknik alanları ve sosyal donatıların yapımı başlarken Kaymakam Çakas, bölgeye gelerek yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı.
Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, Akyaka Kanyonu’nun Kars turizmine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.
Kaymakam Çakas, “Kanyonun turizme kazandırılması amacıyla çalışmalara geçen yıl başladık. Kanyon daha önce çöplük olarak kullanılıyordu. Kaymakamlığımızca yürütülen çalışmalarda yaklaşık 100 kamyon çöp çıkartılarak kanyon temizlendi. Yol düzenleme çalışmasının yapıldığı kanyon yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, kanyonun turizme kazandırılmasıyla Akyaka birçok yerli ve yabancı turistin gözdesi haline gelecek. Kanyon girişinde bulunan tarihi Şahnalar Köprüsü’nü de restore ederek kullanılır hale getirdik” dedi.
Akyaka Kanyonu’nda başlatılan çalışmalarda dere ıslahı çalışmaları, yaklaşık 10 dönümlük alanda piknik alanı ve sosyal donatılar oluşturulacak. Ayrıca doğa sporları rafting, trekking, ve olta balıkçılığı yapılabilmesi için altyapı ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.
Öte yandan Akyaka Kanyonu girişinde bulunan tarihi Demirköprü ise seyir terası olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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