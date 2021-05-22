Kars´ta apartta kumar oynayan 13 kişiye ceza



KARS, (DHA)KARS'ta kumarhaneye çevrilen apart dairede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 54 bin 310 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi´ndeki bir apart dairenin kumarhaneye çevrildiğini saptadı. Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan 13 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oyununda kullanılan 18 bin 908 lira ve 300 dolara el konulurken, M.G., E.Ö. ve B.İ adlı kişiler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca şahıslar hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan toplamda 54 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-05-22 12:37:56



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