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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selim Belediyesi ilçeyi çiçeklendiriyor

İHA

Selim Belediyesi ilçeyi çiçeklendiriyor

Selim Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde çiçeklendirme çalışmaları yürütmeye başladı.
Kars’ın Selim ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçe genelinde bulunan refüjler, park ve bahçeler ile Selim Kent Meydanı’nı çiçeklendiriyor. Rengarenk ekilen çiçekler ilçlenin çehresini değiştirdi.
Özellikle refüjleri soğu dayanıklı çiçek türleri ile donatmaya başlayan belediye bu yıl ilçe merkezinde 150 bin çiçek dikmeyi hedefliyor. Ağaçlandırma çalışmaları da yürüten belediye ekipleri, daha yaşanılabilir bir Selim için gece gündüz çalışıyor.
Selim Belediyesi olarak çiçeklendirme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Coşkun Altun, “İlk dönem alt yapı, yol kaldırım, park, bahçe, otogar, kent meydanı, yeni belediye binası yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yapılan çalışmaların ardından ilçemizin daha güzel görünmesi için çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Kent Meydanı başta olmak üzere refüjler ile park ve bahçelerimizi rengarenk çiçeklerle donattık” dedi.
Öte yandan Selim Belediye Başkanlığını görevini 2 dönemdir yürüten Başkan Coşkun Altun, ilçede yaptığı çalışmalarla kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Herkesime eşit olarak hizmet sunan Altun, vatandaşlar tarafından da seviliyor.
Başkan Coşkun Altun, belediye olarak çiçekleri ektiklerini, ekilen çiçeklere ise vatandaşların sahip çıkmasını istedi.

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