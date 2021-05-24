Ayı saldırısında ağır yaralandı

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KARS, (DHA)KARS'ta hayvanlarını otlatan İsak Bozkurt (33), ayının saldırısına uğraması sonucu ağır yaralandı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bozkurt, hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünün merasında hayvanlarını otlatan İsak Bozkurt, iddiaya göre ormanlık alandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Bozkurt'un saldırıya uğradığını gören çevredekiler yardım etmek için yanına gitti. Çevredekiler ayıyı uzaklaştırırken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Bozkurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İsak Bozkurt, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bozkurt'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez KARS, (DHA)

2021-05-24 13:33:58



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