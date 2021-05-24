Kars’ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor

İHA

Kars’ta zabıta kaldırım işgallerine izin vermiyor

Kars’ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine izin vermiyor. Zabıta kent genelinde kaldırım işgalleriyle ilgili denetim yaptı.
Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini engellemek için denetimlerini sürdürüyor.
Kaldırımların yayalara ait olduğuna dikkat çeken zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı. Kaldırımlara konulan malzemeler ise kaldırıldı.
Kars’ta uzun yıllardan beri süre gelen kaldırım işgalleri sonunda son buluyor. Kentte esnaf sabah erken saatlerde işyerlerinden çıkardıkları malzemeleri kaldırımlara dizerek yayaların geçişini engelliyor. Yayalar ise sürekli kaldırım işgallerinden şikayetçi olarak yetkililerden yardım istedi. Vatandaşların sesini duyan yetkililer kaldırım işgallerine son verdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürerek işyerleri ve araç sahiplerine de uyarılarda bulundu.
Zabıta ekipleri yapılan uyarıların ardından yine kaldırım işgaline devam eden esnaf hakkında yasal işlem yapacak. Zabıta ekipleri kaldırımlarda bulunan malzemeleri kaldırarak, vatandaşların kaldırımları kullanmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayı saldırısında ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ayı saldırısında ağır yaralandı
Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi yol yapım çalışmalarını başlattı
Arpaçay Menderesleri görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Arpaçay Menderesleri görsel şölen sunuyor
Kars’ta caddelerde kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Kars’ta caddelerde kısıtlama sessizliği
Selim Belediyesi ilçeyi çiçeklendiriyor
YEREL HABERLER Selim Belediyesi ilçeyi çiçeklendiriyor
Kars´ta apartta kumar oynayan 13 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kars´ta apartta kumar oynayan 13 kişiye ceza
Kars’ta polis anne ve anne adaylarını bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kars’ta polis anne ve anne adaylarını bilgilendirdi
Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler
YEREL HABERLER Apart daireyi kumarhaneye çevirdiler
Akyaka Kanyonu’nda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Akyaka Kanyonu’nda çalışmalar başladı