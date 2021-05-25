Otomobilin uçtuğu Kars Baraj Gölü havzasında ek güvenlik önlemi



KARS, (DHA)DEVLET Su İşleri (DSİ) Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü 241'inci Şube Müdürü İnan Çiftçi, geçen günlerde 3 kişinin içinde bulunduğu otomobilin düştüğü Kars Baraj Gölü çevresinde güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Kimliği belirsiz kişilerce tabelaların sökülmesi nedeniyle bazı noktalarda eksikler olduğunu belirten Çiftçi, "Gerekli uyarı levhalarını asmaya başladık. Ayrıca yola toprak dökerek trafiğe kapattık" dedi.

DSİ Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü 241'inci Şube Müdürü İnan Çiftçi, Kars Barajı göl havzasında alınan güvenlik tedbirleri yerinde inceledi. Kars Barajı'nın 2018 yılı temmuz ayı itibari ile su tutmaya başladığını ve bununla birlikte tüm güvenlik önlemlerin alındığını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Göl havzasında kalan Karayolları ve İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan bütün ulaşım yollarında gerekli güvenlik tedbirleri gerek uyarı levhalarıyla gerekse de yola toprak dökerek set tedbiri alındı. Ancak, geçen süre zarfında maalesef kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bu tabelalar sökülmesinden dolayı bazı noktalarda eksikler meydana geldi. 24'üncü Bölge Müdürlüğü olarak tekrardan bu eksikleri tespit edip, gerekli uyarı levhalarını asmaya başladık. Ayrıca yola toprak dökerek trafiğe kapattık."

Göl havzasına yakın olan Susuz-Arpaçay yolu, Kars Boğazköy ile Çamçavuş yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirleri aldıklarını sözlerine ekleyen Çiftçi, "Kars Kale içi olarak tabir edilen yerde de alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından kaldırılması ile birlikte birkaç gün önce boğulma olayı meydana geldi. Yaptığımız inceleme sonrası buradaki güvenlik tedbirlerinin kaldırıldığını gördük ve ilgili kurumlarla görüşmemizin ardından yeniden burada güvenlik tedbirimizi aldık. Kars Barajı maksimum su seviyesinde 12,5 kilometrekarelik bir alanı kapsamakta. Bunun tamamının güvenlik tedbiri ile kapanması mümkün gözükmemektedir. DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü olarak, öncelikli olarak göl havzasından önce yerleşim yeri olarak kullanılan ancak şu an göl havzası içerisinde kalan yolların tamamını trafiğe kapattık" dedi.

Geçen günlerde 3 kişi, herhangi bir uyarı tabelasının bulunmadığı bölgede içinde bulundukları otomobille baraj gölüne düşmüştü. Kazada, otomobildekiler kurtarılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez DHA

2021-05-25 17:55:13



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