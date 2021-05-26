Kars’ta vaka sayısı yeniden arttı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) vakalarında artık görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre vaka sayılarında artış görülen 5 il arasında Kars’ta yerini aldı.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı ve Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Bolu ve Kütahya 100 bin kişide en çok Kovid19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kars'ta 134.77, Gümüşhane'de 163.72, Erzurum'da 151.40, Bolu'da 139.14 ve Kütahya'da 134.91, oldu.

Kars’ta alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış görülmesi dikkat çekerken, vaka sayılarında artışlara Kars’ta dışından kentte çeşitli sebeplerden dolayı gelen vatandaşların neden olduğu ileri sürüldü.

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