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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macar paşaların adları müzede yaşatılacak

İHA

Macar paşaların adları müzede yaşatılacak

Kars’ı Ruslara karşı savunan Hurşit Paşa ve İsmail Paşa’nın adları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde yaşatılacak.
19. yüzyılda Kars’ı Ruslara karşı savunan Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa’nın (György Kmety) yarın açılışı yapılacak olan sergiyle tarihe ışık tutacak.
1855 Kırım Savaşı olarak bilinen OsmanlıRus savaşı sırasında kanlı baskın ve kuşatmaların yaşandığı Kanlı Tabya’nın hazırlanan projeyle Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilmişti.
Kars Harp Tarihi Müzesi’nde 27 Mayıs 2021 tarihinde açılacak sergide Hurşit Paşa ile İsmail Paşa’ya ait eşya, belge ve hatıratları sergilenecek.
Serginin açılışına Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Macaristan’ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Macaristan Parlamentosu MacaristanTürkiye Dostluk Grubu Başkanı Atilla Tilki katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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