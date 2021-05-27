Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

Kars’ta bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye girişler durduruldu.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyü Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Günindi köyü girişinde güvenlik önlemi alan jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kağızman ilçesi Günindi köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.