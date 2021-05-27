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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macar paşaların anısı Kars’ta yaşatılacak

İHA

Kars'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde yaşatılacak.

Macar paşaların anısı Kars’ta yaşatılacak

Kars'ı 19'uncu yüzyılın ortalarında Ruslara karşı savunan Macar Hurşit Paşa (Guyon Rıchard Tabornok) ve İsmail Paşa'nın (György Kmety) eşyaları, Kanlı Tabya Müzesi'nde adlarının bulunduğu bölümde yaşatılacak.
Kars'ın Macar kahramanları Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'ya ait bazı eşya, belge ve hatıratları Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak restore edilen Kanlı Tabya'nın bir bölümünde açılan sergide sergileniyor.
Serginin açılışında konuşan Macaristan'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, “Bu serginin geçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Macar Milli Müzesi’ne, Macaristan’ın Türkiye’deki diplomatik temsilcilerine, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına burada emeği geçenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde bu müzenin daha da fazla ziyaretçisi olmasını diliyorum” dedi.
Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün burada Osmanlı ordusunda görev yapan ve Kars’ın Ruslara karşı savunmasında çok önemli katkıları olan çok önemli yararlılıkları bulunan, İsmail Paşa ve Hurşit Paşa anısına Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde düzenlenen ‘Kars’ın Macar Kahramanları’ daimi sergisinin açılışı için buradayız. Gerek İsmail Paşa, gerek Hurşit Paşa 1855’li yıllarda hakikaten Rus hatlarını yararak, gerek şehrimizde, gerek bu bölgede çok önemli hizmetler vermişler. Kars’ın savunmasında da çok önemli faydaları olmuş. Kendilerini Osmanlı ordusunda görev yaparak, devletimize, milletimize, Kars’a çok önemli katkılar sunan paşaları huzurlarınızda rahmetle minnetle anıyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışını, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Macaristan'ın Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marton Schoberl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Macaristan Parlamentosu MacaristanTürkiye Dostluk Grubu Başkanı Atilla Tilki yaptı.
Açılışı yapılan sergi, daha sonra gezildi. Sergide Hurşit Paşa ve İsmail Paşa'ya ait bazı eşya, belge ve hatıratları sergilendi.

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