SERKA’da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SERKA’da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı

İHA

SERKA’da Kars Lojistik Merkezi açılış toplantısı yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nda Kars Lojistik Merkezi Açılışı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
SERKA Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda, faaliyete geçen Lojistik Merkezi’nin tanıtımıyla ilgili yapılan sunumun ardından, katılımcılar tarafından sorulan sorular ilgili kurumlarca cevaplandı.
400 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip Kars Lojistik Merkezi (1.Etap) ve Demiryolu Bağlantısı tamamlanarak, faaliyete geçti.
Yapımına 2017 yılında başlanılmış olan merkez geçici kabulünün ardından, 21.05.2021 tarihinden itibaren taşıma ve trafik işlemlerine açıldı. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 4. Bölge Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa organize edilen Kars Lojistik Merkezi Açılışı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı bugün gerçekleştirildi.
SERKA’nın merkez binasında düzenlenen toplantıya, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, TCDD 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, TCDD Taşımacılık A.Ş. 4. Bölge Müdürü Erhan Tepe, TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ve ilgili servis müdürlerinin yanı sıra bölge illerden ilgili sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan paydaşlar katıldı.
Toplantıda, faaliyete geçen Kars Lojistik Merkezi ile ilgili yapılan sunumun ardından, katılımcılar tarafından sorulan sorular ilgili kurumlarca cevaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta Nisan ayında 50 bin dolar ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Kars’ta Nisan ayında 50 bin dolar ihracat gerçekleşti
Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek
YEREL HABERLER Akyaka demiryolu ve çevresi yenilenecek
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü ...
Macar paşaların anısı Kars’ta yaşatılacak
YEREL HABERLER Macar paşaların anısı Kars’ta yaşatılacak
Arpaçay’da peyzaj çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Arpaçay’da peyzaj çalışmaları başlatıldı
Kars’ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta 1 köy karantinaya alındı
Kars’ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars’ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk ...
Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kars ve Adana'daki terör operasyonunda gözaltına ...
Çin’e gidecek ihracat trenleri Kars’ta
YEREL HABERLER Çin’e gidecek ihracat trenleri Kars’ta
Sarıkamış’ta yavru ayı gündüz ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta yavru ayı gündüz ilçe merkezine indi
Macar paşaların adları müzede yaşatılacak
YEREL HABERLER Macar paşaların adları müzede yaşatılacak
Kars'ın Macar kahramanı paşalara müzede özel bölüm
YEREL HABERLER Kars'ın Macar kahramanı paşalara müzede özel bölüm
Kars’ta vaka sayısı yeniden arttı
YEREL HABERLER Kars’ta vaka sayısı yeniden arttı
Kars Baraj gölü etrafa pis koku saçıyor
YEREL HABERLER Kars Baraj gölü etrafa pis koku saçıyor