Kars’ta bir belde karantinaya alındı

Kars’ta bir belde ikinci kez karantinaya alındı. Karantinaya alınan beldeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesi Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan Dağpınar Beldesi girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Beldi girişinde görevlendirilen jandarma giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ülke genelinde Covid19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile Dağpınar beldemizde karantina kararı alınmıştır” denildi.

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