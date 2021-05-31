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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’taki yapay şelalenin onarımı yapılacak

İHA

Kars’taki yapay şelalenin onarımı yapılacak

Kars’ta bulunan ve uzun yıllar atıl vaziyette bırakılan şelalenin bakım ve onarımı yapılarak yeniden hizmete açılacak.
Kars Mesut Yılmaz Parkı’nda dönemin Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yaptırılan şelale geçen sür içerisinde atıl vaziyette bırakılmıştı. Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan yapay şelale, Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle yeniden onarımı yapılarak vatandaşlara hizmet verecek.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, yıllardır atıl durumda olan ve herhangi bir bakım ve onarımı yapılmayan Kars’ın tek yapay şelalesinin bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Başta su motorları olmak üzere tamamıyla elden geçirilecek olan şelale, kısa sürede onarılarak yeniden sular akmaya başlayacak.
Öte yandan Mesut Yılmaz Parkı içerisinde bulunan kamelyalarının kaldırıldığına dikkat çeken vatandaşlar, Öksüz’den parkta bulunan havuz ve kamelyaların yeniden yerlerine konularak Karslıların hizmetine açılmasını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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