VHO Başkanı Ödül, “Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VHO Başkanı Ödül, “Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor”

İHA

VHO Başkanı Ödül, “Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam ediliyor”

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 1 haziran Dünya Süt Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Türkiye’de süt ürünleri sektöründe 500 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.
Ödül, “Dünya Süt Günü, süt tüketimini teşvik etmek amacıyla, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF)tarafından 2001 yılında başlatılmıştır. Bu yılın teması; “Süt Sığırcılığı Sektöründe Sürdürülebilirlik” şeklinde belirlenerek Süt Sığırcılığının Dünyaya tekrar tanıtılması hedeflenmiştir. Dünya Süt Günü; Sütün sağlıklı beslenmedeki önemini, ekonomiye ve toplumsal hayata katkılarını hatırlatmak için güzel bir fırsat sunmaktadır. Gıda olan süt, her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşımanın yanı sıra üretim süreciyle de sürdürülebilir bir ekonomik kaynak yaratarak istihdam sağlayan bir üründür” dedi.
Ercan Ödül, “Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, gebe, emziren kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere her yaş grubu için, süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketimi gerekirken, yeterli ve dengeli beslenme için günde en az 2 su bardağı sağlıklı süt içilmesi tavsiye edilmektedir. Fakat ülkemizde süt tüketimi kişi başına yılda ortalama 2426 litre ile oldukça yetersiz seviyededir. Süt tüketiminin arttırılması için erken yaşlardan başlayarak sütün insan sağlığı için öneminin toplumun her kesimine aşılanması önem arz etmektedir. Erken yaşlarda başlayan süt içme alışkanlığının hayatın bütününe yayılmasını sağlayacak etkinliklere ve sektörler arası işbirliğine ihtiyaç vardır. Ülkemizde süt ürünleri sektörü 500 bin kişiyi istihdam edilmekte olup, süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesinden onaylı ve denetimli 2000’in üzerinde işletme faaliyet göstermektedir. Ancak buna rağmen üretilen çiğ sütün yarısı kayıt dışı işlenmektedir” diye konuştu.
Ercan Ödül, “Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalıdır. Tüberküloz , Q Humması , bölgemizde de oldukça yaygın olarak görülen Brusella gibi insan sağlığını tehdit eden pek çok biyolojik ve kimyasal tehlikelerden ari, hilesiz süt ve süt ürünlerinin üretilmesi son derece önemlidir. Bu ise ancak veteriner hekim kontrolünde sağlıklı, yüksek verimli ve refah içerisinde yetiştirilen süt hayvanlarından asgari hijyen koşullarında elde edilen sütün soğuk zincir altında taşınması ve hijyenik olarak işlenmesi ve çiftlikten sofraya kadar olan bu süreçte gıda güvenliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Sağlıklı bireyler için güvenli süt üretimine ve kişi başı yılda en az 300 kilo süt ve süt ürünü tüketme hedefine ulaşmak için, yeterli hayvan kaynağına sahip olabilmeliyiz. Dolayısıyla her koşulda, öngörülen nüfusumuzun süt ve hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı ve verimliliğini artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şarttır. Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak” Dünya Süt Günü’nün” ülkemizde ve tüm dünyada, sağlıklı süte erişimin kolaylaşarak, daha fazla tüketilmesi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratabilmeyi diliyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile Dünya Süt Gününü kutluyor, ülkemiz, sektörümüz, hayvancılığımız ve mesleğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. “diye sözlerini noktaladı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta metruk binaların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta metruk binaların yıkımı devam ediyor
Kars’ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
YEREL HABERLER Kars’ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan bıkmadı Kaldırım işgallerinin önü alınamıyor
YEREL HABERLER Zabıta kaldırmaktan bıktı, onlar koymaktan ...
Kars rengarenk çiçek açtı
YEREL HABERLER Kars rengarenk çiçek açtı
Kars’taki yapay şelalenin onarımı yapılacak
YEREL HABERLER Kars’taki yapay şelalenin onarımı yapılacak
Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Araçtaki Aksaray malaklısının tasmasından uyuşturucu ...
Kars’ta polen üreten ağaçlar kesiliyor
YEREL HABERLER Kars’ta polen üreten ağaçlar kesiliyor
Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar