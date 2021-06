Kars’ta AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı kuruldu

Ali Koç her şeyi anlattı!

Kars Valisi Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Türkiye’nin çok yıkıcı depremleri başta olmak üzere çığ gibi felaketleri, heyelanları çok yaşayan bir ülke olduğunu, bunun için hazırlıkların en iyi seviyede yapılması gerektiğini belirtti.

Öksüz, Türkiye’nin çeşitli afetlere maruz kaldığını zaman zaman, afetlere maruz kalmanın can ve mal kayıplarına yol açtığını bunun için eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kars İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nce ‘Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri’ kapsamında oluşturulan AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı’nın açılışı yapıldı.

Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AFAD Farkındalık Çadırını ziyaret ederek AFAD İL Müdürü Oktay Ayğan’dan bilgi aldı.

Vali Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “AFAD farkındalık eğitiminde bir aradayız. Biliyorsunuz ülkemiz çeşitli afetlere maruz kalıyor zaman zaman, afetlere maruz kalma can ve mal kayıplarına yol açıyor. Ülke olarak önemli maddi kayıpları yaşıyoruz. Yeniden inşa etme sürecine girmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla hem can ve mal kayıplarını azaltmak, hem maddi yönden uğradığımız kayıpları en aza indirmek ve afetlere hazırlık hepimizin bildiği gibi çok önemlidir. Afet olmadan, afedin meydana gelmesini önlemek yada afet meydana geldiğinde oluşabilecek zararları asgariye indirmek için gerekli bütün tedbirler afete hazırlık çalışmaları içerisinde değerlendiriliyor. Bizde bunun ilk basamağı olan, önemli basamağı olan afetlere karşı farkındalık eğitimi çeşitli şekillerde sürdürüyoruz. Sarıkamış’ta bir afet farkındalık eğitimi yapmıştık. Bugün burada afet farkındalık eğitimimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 168 bin, bunun içerisinde online eğitimlerde var, farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Bundan sonra da bütün kurumların, kuruluşların desteğiyle afetlere farkındalık eğitimlerini devam ettireceğiz” dedi.

“Hazırlıklarımızı en iyi seviyede yapmamız önem taşıyor”

Herkesin afetlere alışması gerektiğini ifade eden Öksüz, “Hepimizin afetlerle yaşamaya alışmamız lazım. Afetler bir gerçek olduğuna göre hazırlıklarımızı en iyi seviyede yapmamız önem taşıyor. Burada bütün vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu ve özel sektçör kuruluşlarımız hepimizin bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bu yolla farkındalık eğitimlerimize en yüksek ölçüde fayda sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bundan sonra ülkemiz, ilimiz hiçbir afetle karşılaşmaz. Ama afetlerle karşılaşırsa da en az zararla yapılacak eğitimler ve diğer çalışmalarla en az hasarla atlatırız. Bu konuda hepimize sorumluluk düştüğünü ve hepimizin ortak olarak görev üstlenmesi gerektiğinin tekrar altını çiziyorum” diye konuştu.

“Bu konuda basına da önemli görevler düşüyor”

Afetlerde ilk 6 saatte yapılacak işlemlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öksüz, bu konuda basına da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Öksüz, “Biliyorsunuz bir afet olduğunda ilk 6 saatte yapılacak işlemlerden tutun, afet yardım çantası hazırlamaya kadar hepimizin yapması gereken önemli hazırlıklar var. Afet yardım çantalarını da çeşitli platformlarda tanıttık, bundan sonra da tanıtacağız. Bir afet olduğunda hangi hazırlıkları yapmamız gerektiği konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeye çalışacağız. Bu konuda basına da önemli görevler düşüyor. Afet konusunu, afete hazırlık konusunu devamlı gündemde tutmamız lazım. Çünkü ülkemiz çok yıkıcı depremleri başta olmak üzere çığ gibi felaketleri, heyelanları çok yaşayan bir ülke, onun için hazırlıklarımız en iyi seviyede yapmamız lazım.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan çadırda açılan stantları gezdi. Öksüz, eğitim çadırını gezen öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

