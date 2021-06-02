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Kars’ta, goril siluetine benzeyen dağ görenleri şaşırtıyor

İHA

Kars’ta, goril siluetine benzeyen dağ görenleri şaşırtıyor

Kars’ta, goril siluetine benzeyen dağ görenleri şaşırtıyor.
Kars’ın Selim ilçesinde bir dağ görenleri hayrete düşürüyor. Dağın yüz üstü yatan bir görülü andırması bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekti. Özellikle havanın bulutlu olduğu dönemlerde goril siluetinin ortaya çıkması dağın ilgi odağı haline gelmesine etken oluyor.
Kars’ta goril siluetine benzeyen dağ fotoğrafçılarında ilgisini çekiyor. Bulutlu havada bölgeye gelen fotoğrafçılar, dağın fotoğrafını çekiyor.

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